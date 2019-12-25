اعشاب تساعد على علاج المشاكل النفسية بنفس مفعول الأدوية

ويعمد الكثير من الأشخاص الى تناول الأدوية المهدئة للتخفيف من الاعراض التي يعانون منها في اغلب المشاكل دون الالتفات لوجود اعشاب تحل محل تلك الادوية.

إذ يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل نفسية كالكآبة والقلق والتوتر والخوف من المجهول نتيجة ظروف الحياة المتسارعة والصعوبات المهنية والعائلية التي يواجهها الأشخاص.

اعشاب تعالج المشاكل النفسية

تؤكد الدراسات بأن اللجوء الى الطبيعة يمكن ان يعالج العديد من المشاكل النفسية المؤدية للشعور بالتعب والأرق، والإجهاد العام والقلق ومنها:

1 – حشيشة الهر: يعمل جذر حشيشة الهر في المساعدة على الاسترخاء للحصول على نوم مريح. فقد أثبتت التجارب أن أخذ كوب من حشيشة الهر قبل النوم، يساهم في استرخاء العضلات ويساعد على النوم بشكل أفضل.

يذكر أن حشيشة الهرّ لا تسبب الإدمان ولا تجعل الشخص يبدو مترنحاً في الصباح.

2- كافا: تساهم عشبة الكافا في استرخاء العضلات وتساعد الشخص في الحصول على النوم العميق.

ويساهم شاي الكافا بالشعور بالسعادة والإبتهاج وهي لا تترك أي آثار جانبية كالشعور بالصداع.

ولقد أثبتت الدراسات أن مركبات الكافا لا تسبب الإدمان ولا تتلف خلايا الدماغ كالكحول والمخدرات.

ينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من 4 غرامات في اليوم من الكافا لتفادي أي تأثير سلبي على الكبد.

3- البابونج: لقد أثبتت نبتة البابونج فعاليتها في التخفيف من الشعور بالضغط والاجهاد وينصح بتناول كوب من البابونج يومياً. ويعمل كوب من البابونج في الليل على معالَجة الأرق، والتعب، والبرد، كما يقوي مناعة الجسم ويقي من الإصابة بالحمى.

يذكر أن العديد من الكريمات المهدئة والشموع تحتوي على عطر البانوج، نظراً لفعاليته في استرخاء العضلات.

4- اعشاب العاطفة:

تعمل زهور العاطفة كمسكن وتعالج الأرق والتعب، والقلق. لا تسبب زهرة العاطفة أي إدمان ولن تجعل الشخص يبدو مترنحاً في الصباح.

وتساهم هذه الزهرة أيضاً في التخفيف من التشنجات والقلق وتكافح ضغط الدمّ.