اتحاد كرة القدم في سوريا يكشف حقيقة تأجيل الدوري السوري بشكل رسمي

انتشرت في الأيام الماضية، بعض الأخبار عن نية اتحاد كرة القدم في سوريا، تأجيل منافسات الدوري السوري لكرة القدم، إلى موعد يحدد لاحق.

ونفى اتحاد الكرة السوري هذه الأخبار، مؤكداً أن البطولة المحلية سيتم استئنافها يوم الجمعة المقبل.

ومع مشاركة المنتخب الأولمبي السوري في دورة الصين الدولية الودية، تم تأجيل البطولة بسبب مشاركة عدد من اللاعبين مع المنتخب.

وقال اتحاد الكرة إن: “الدوري سيتوقف بعد الجولة العاشرة، بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في النهائيات الآسيوية التي ستقام في تايلاند”

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وستلعب الجولة العاشرة من الدوري يوم الجمعة، امام العاشرة ستكون يوم 27 من الشهر الجاري.

مراسلون – رياضة