إمارات رزق ونجوم سوريا يحتفلون بعيد ميلاد حسام جنيد ( فيديو + صور )

احتفلت الفنانة إمارات رزق بعيد ميلاد زوجها الفنان حسام جنيد ، وذلك من خلال حفلٍ كبير حضره نخبة من نجوم الفن السوري الذين أتخذوا صفحاتهم منابراً لهم لمعايدة النجم الشاب ومشاركة صورهم التي التقطت لهم في الاحتفالية .

وكان من بين الحضور الفنانة سوزان نجم الدين ، الفنان أيمن رضا ، النجم محمد خير الجراح ، روعة السعدي ، مصطفى الخاني و ميلاد يوسف .

ونشرت إمارات مقطع فيديو طريف من الحفل ، بدا فيه محمد خير الجراح وهو يغني مع الفرقة الموسيقية قبل أن يتدخل أيمن رضا الذي حمله وأنزله عن المسرح ممازحاً .

وجاء احتفال إمارات رزق بزوجها حسام جنيد بعد فترة وجيزة من عودتهما إلى بعضهما ، عقبَّ نشوب خلافات أسرية أدت إلى وقوع الطلاق بينهما وهو ما أعلنت عنه في حينها الفنانة السورية .