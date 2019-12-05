إليكن أهم 7 فيتامينات يجب الحصول عليها خلال الحمل

تحتاج المرأة الحامل رعاية خاصة وتغذية استثنائية تضمن حصولها على كافة العناصر الأساسية لصحتها وصحة جنينها سواء أكانت فيتامينات أو بروتينات .

وبالإضافة إلى التغذية الصحية والمتوازنة، يصف الطبيب بعض الفيتامينات الضرورية للحامل والتي نعدد أبرزها في هذا الموضوع.

فيتامينات ضرورية أثناء الحمل

1- حمض الفوليك

هو أحد أشكال فيتامين ب الذي يلعب دورا هاما في خلق الحمض النووي وإنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى نمو وتطور الجنين خلال الحمل.

وتحتاج الحامل إلى أخذ مكملات حمض الفوليك يوميا لتقليل مخاطر إصابة الجنين بعيوب الأنبوب العصبي والتشوهات الخلقية.

2- الحديد

يعتبر من أكثر المعادن التي تحتاج إليها الحامل، نظرا لأنه معدن حيوي لنقل الأوكسيجين إلى الجنين وتكمن أهميته أيضا في نمو وتطور الجنين والمشيمة.

أما نقص الحديد خلال الحمل فيرتبط بعدة مشاكل منها الولادة المبكرة واكتئاب الأم وإصابة الطفل بالأنيميا.

3- المغنيسيوم

يشارك هذا المعدن في التفاعلات الكيميائية في الجسم ويلعب دورا حيويا في تعزيز المناعة والعضلات ووظائف الأعصاب.

ويسبب نقص المغنيسيوم خلال الحمل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن والولادة المبكرة.

4- فيتامينات ب 12

يضمن هذا الفيتامين الحفاظ على توازن الجسم ويقلل إلى حد كبير من مشاعر التعب والوهن التي ترافق المراحل الأولى والأخيرة من الحمل بشكل خاص.

كما يحسن الحالة المزاجية للحامل ويقي من تقلباتها، ويمنع الإصابة باكتئاب الحمل ويضمن سلامة الوظائف الدماغية لدى الجنين ويزيد من ذكائه.

5- فيتامين د

تحتاج الحامل إلى هذا الفيتامين بنسبة معينة يوميا طيلة فترة الحمل، كونه يلعب دورا في تعزيز امتصاص الكالسيوم، وبالتالي يمنع تأثر عظامها سلبا بسبب الحمل ونمو الجنين، ويحول ذلك دون إصابتها بالهشاشة.

كما يضمن الحفاظ على صحة أسنان وأظافر وشعر الحامل ويضمن أيضا النمو السليم للجنين.

6- الأوميغا 3

إن زيت السمك أو ما يعرف أيضا بالأحماض الدهنية الأوميغا 3، مهم لتطور دماغ الجنين كما أنه يقلل مخاطر إصابة الحامل بالاكتئاب.

كما أن تناول مكملات الأوميغا 3 خلال الحمل يرتبط بتقليل مخاطر حدوث الولادة المبكرة.

7- فيتامين سي

يعتبر مسؤولا عن محاربة مشاكل فقر الدم التي تصيب الحوامل خلال الحمل وبعد الولادة، حيث يساهم في امتصاص عنصر الحديد الذي يرفع من مستوى الهيموغلوبين في الدم ويزيد عدد كريات الدم الحمراء في الجسم.

كما يعزز قوة الجهاز المناعي ويزيد نشاط الجسم ويمنع مشاعر التعب ويخفف الغثيان.