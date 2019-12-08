إليكم أفضل الأطعمة للحصول على بروتين نباتي من غذائكم اليومي

يقسم البروتين إلى نوعين، بروتين حيواني و نباتي وكلاهما يقدم فوائد كثيرة للجسم واللافت أنه يمكن الحصول على النوع الثاني منه بسهولة من دون كمية كبيرة من السعرات الحرارية أو الدهون.

فالبروتين هو أحد أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، لأنه يؤدي دوراً أساسياً في ما يخص تعزيز قدرة الأعضاء الحيوية في الجسم على لعب أدوارها بكفاءة، كما أنه يدخل في تركيبة الأنزيمات والأنسجة والخلايا الأساسية في الجسم وفي بناء عضلاته، وهو يساعد في الحصول على فترات من النوم الصحي.

مصادر الحصول على بروتين نباتي

1- الفطر

تصل كمية البروتين في الكوب الواحد إلى 4 غرامات وهو غني أيضاً بالألياف الغذائية وبالعديد من العناصر المفيدة للجسم لا سيما الفولات والحديد والزنك والمنغنيز، والفسفور والبوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم، إضافة إلى الفيتامين C والفيتامين B6.

يتميّز الفطر أيضاً بكونه لا يحتوي الكثير من السعرات الحرارية لذلك فهو مفيد للتنحيف، كما أنه يساعد في تقوية العظام في الجسم وفي ضبط معدلات السكر والكولسترول وضغط الدم، ويمنح الجسم كمية مهمة من مضادات الأكسدة.

2- الجزر

يحتوي كوب من الجزر المبشور على 1.19 غراماً من البروتين، ويمكن تناوله نيئاً أو مطبوخاً على البخار.

والجزر يمنحك أيضاً كمية من الفيتامين A ومن الكاروتينات المفيدة للجسم، ومن مضادات الأكسدة والألياف الغذائي التي تساعد على تخلص الجسم من الفضلات، وعلى الشعور بالشبع لفترات طويلة من دون الحاجة إلى تناول الكميات الزائدة من الطعام.

كما أنه غني بالحديد والفولات والماغنيزيوم والكالسيوم والفيتامين B12 والفيتامين D.

3- البطاطا الحلوة

يحتوي الكوب الواحد من البطاطا الحلوة على 4,02 غرام من البروتين، كما أنها معروفة بغناها بالألياف الغذائية وبالعناصر المفيدة مثل ابيتا كاروتين التي تعمل كمضاد للأكسدة وتساهم في حماية الجسم من الأمراض.

وتعمل البطاطا الحلوة أيضاً على ضبط معدل السكر والكولسترول في الدم، وهي مصدر مهم لعنصر الحديد الذي يحمي من فقر الدم.

4- بروتين الفلفل الأحمر

يحتوي الكوب الواحد من الفلفل الأحمر الحلو النيء على 1,48 غراماً من البروتين النباتي.

ومن ناحية أخرى، هذا النوع من الخضار معروف بكونه غني بالفيتامين C وهو بذلك يعزز عمل جهاز المناعة.

كما أنه يساهم في إنتاج الكولاجين والمحافظة على صحة البشرة، ويسهل على الجسم مهمة امتصاص الحديد من مصادره الغذائية.

5- مصادر أخرى :

وتشمل مصادر البروتين النباتي أيضاً أنواعاً أخرى من الخضروات نذكر منها:

البروكولي، البازيلاء، الأفوكادو، الحمص، العدس، بذور اليقطين، الذرة الصفراء، الطماطم، الموز، الخضروات الورقية، الحبوب الكاملة والبذور وغيرها.