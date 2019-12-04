إعلان هام من كهرباء ريف دمشق للمواطنين بخصوص القطع الترددي

أعلن مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدة أنه تم تخفيض ساعات انقطاع الحمايات الترددية من 24 ساعة إلى 12 ساعة .

وصرح حدة لإذاعة “شام اف ام” أن الساعات الترددية خفضت إلى 12 ساعة بالأسبوع وقسمت على فترتين بعد أن كانت 24 ساعة بالأسبوع في كل منطقة وسببت أضرار في الأدوات الكهربائية .

وهنا نوّه مدير كهرباء ريف دمشق إلى أن الحماية الترددية تطبق في مختلف دول العالم بيد أنه في سوريا وبسبب قلة الكميات أصبحت ساعات الانقطاع أطول .

وسبق وأوضح رئيس دائرة التشغيل في فرع المنطقة الوسطى بالمؤسسة العامة لنقل الكهرباء صالح عمران ، أن الانقطاعات الترددية تقوم بوظيفة فصل الأحمال عند انخفاض التردد على الشبكة بسبب الحمولات الزائدة.

وكانت مديرية كهرباء ريف دمشق قد وجهت قبل أيام اعتذاراً للمواطنين بسبب الانقطاعات المتزايدة للتيار الكهربائي بالفترة الأخيرة ، مذكرة بأن الاستجرار الزائد يرتفع مع بداية فصل الشتاء .