بالفيديو .. مقتل عدد من قادة أحرار الشام بعد تعرضهم لغارات جوية في ريف إدلب

أقرت تنسيقيات المسلحين بمقتل عدد من قادة إرهابيي أحرار الشام ، إثر تعرضهم لغارات جوية من المقاتلات السورية والروسية خلال جوله لهم بريف إدلب

ريف إدلب – مراسلون

وبحسب ما رصد مراسلون ، فقد قالت مصادر معارضة أن الغارات الجوية استهدفت موكبا ً لعدد من قادة إرهابيي أحرار الشام ، كان بداخلها قائد الحركة المدعو جابر علي باشا، وشرعيين بالحركة يلقبان بـ الشيخ أبو الغريب، و، الشيخ أبو إقبال

وبحسب المصادر ، فقد أدت الغارة لمقتل الشرعي، أبو إقبال وعدد من العناصر المرافقينله ، بالإضافة لإصابة الشرعي المدعو أبو الغريب بجروح متفاوتة .

ونشرت التنسيقيات شريط فيديو يظهر أحد شرعيي أحرار الشام مصاب إلى جانب قائد ميداني في الحركة جثة هامدة ، وذلك بعيد تعرض الموكب للغارات الجوية

وجاءت الغارات خلال بالقرب من معرة النعمان بريف إدلب ، وأدت لمقال 7 إرهابيين على الأقل ، فيما لم يعرف مصير قائد الحركة حتى اللحظة

ويأتي ذلك في ظل التقدم الكبير الذي يحققه الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي ، حيث تمكنت القوات السورية من تحرير أكثر من 40 بلدة بمساحة تعادل 320 كم مربع خلال الأيام القليلة الماضية

المصدر : مراسلون