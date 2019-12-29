إدخال بئر غاز جديد في الخدمة .. كيف سيؤثر على الكهرباء في سوريا ؟

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إدخال بئر غاز جديد في الخدمة .. كيف سيؤثر على الكهرباء في سوريا ؟

أعلنت وزارة النفط و الثروة المعدنية في سوريا ، أنه من المتوقع دخول بئر غاز جديد في الإنتاج خلال شهرين من تاريخه.

وبحسب ما نشرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك، فإن بئر غاز شريفة 5 سيدخل الخدمة خلال شهرين .

وذكرت الوزارة أنه تم وصل حقل شريفة بالشبكة الغازية منذ أسبوعين بواقع حوالي مليون متر مكعب يومياً من الغاز من بئري شريفة ١٠٤ و شريفة ٢ .

وعن التفاصيل، بينت وزارة النفط أنه تم مد خطوط الأنابيب بزمن قياسي بلغ ١٥ يوماً لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من قبل محطات توليد الطاقة الكهربائية بطول ١٦ كم و قطر ٨ إنش .

كما التقى وزير النفط و الثروة المعدنية المهندس علي غانم ، خلال جولة الحكومة إلى حمص ، بكوادر الحفر في الحفارة العاملة على موقع بئر شريفة ٥ حيث وصل عمق الحفر الى ٣٨٠ م .

وتقوم الحكومة السورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بزيارة عمل إلى حمص ، وتم فيها عقد جلسة الوزراء ومناقشة مشاريع تتعلق بالمحافظة ومنها الواقع الخدمي  والاقتصادي.

يذكر أن وزارة النفط أعلنت دخول بئري غاز جديدين بالإنتاج قبل أسبوعين ، وهما بئر شريفة 2 وبئر شريفة 104 ، من حقول شريفة شرق حمص ووصل الحقل بالشبكة ، متوقعة أن يكون لكمية الغاز الإضافية تأثير جيد على الكهرباء.

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