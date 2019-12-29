أيمن رضا يفاجئ الجمهور ويكشف للمرة الأولى عن صورة زوجته

أبدى الفنان أيمن رضا خلال الأشهر القليلة الماضية نشاطاً ملحوظاً على تطبيق INSTAGRAM ، حيث أصبح أكثر تفاعلاً على حسابه الرسمي فيه لناحية مشاركة المنشورات بالإضافة لمقاطع فيديو .

وفاجئ النجم السوري المتابعين قبل ساعات بنشره صورة جديدة له جمعته بزوجته التي لطالما حرص على إبعادها عن عدسات الكاميرا والصحافة بمختلف مجالاتها .

بدا خلالها الثنائي وملامح الحب الصريح المليء بالاحترام قد اعتلى ملامحهما ، وعلق على المنشور قائلاً : ” مع الروح ” ، فانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الإيجابية التي أشادت بحبهما الذي اختمر بشغف وتعب الأعوام العشرين التي جمعتهما على الصبر والتحدي والنجاح .

يذكر أن الفنان أيمن رضا لم يعلن إلى الآن عن مشاريعه للسباق الرمضاني المقبل 2020 ، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل ” كونتاك وسايكو ” اللذين عرضا خلال موسم الدراما المنصرم .