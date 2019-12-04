أول رد من كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على تتويج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية(فيديو)

توج ليونيل ميسي قبل أيام بجائزة الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه، ليتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وفي أول تعليق لرونالدو على فوز ميسي، قال الدون إن: “المنافسة بدأت للتو بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي”.

وعند سؤال أحد الصحفيين لرونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية: “هل انتهت المنافسة بينك وبين ميسي؟”، أجاب النجم البرتغالي بالقول: “المنافسة بدأت للتو”.

وسبق أن نال رونالدو جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، في أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

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وتفوق ليونيل ميسي على كل من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس أصحاب المركزين الثاني والثالث.

مراسلون – رياضة