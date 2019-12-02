انجي خوري تنفي إصابتها بـ الإيدز وترد على اتهامات قمر بـ الوثائق

ردت المغنية الصاعدة انجي خوري على الاتهامات الموجهة ضدها من قبل الفنانة اللبنانية قمر ، ونفت ما أشاعته الأخيرة عن إصابتها بمرض الإيدز وذلك من خلال تقريرٍ طبي ينفي الأمر .
وشاركت خوري الجمهور عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بصورة تبرز الفحص الطبي الذي خضعت له والذي بيّن أنها خالية من المرض العضال .
وأرفقت المنشور بتعليق أشارت فيه إلى أنه رد على جميع من اتهمها بالمرض ، لافتة إلى أن هذه الاتهامات مؤذية ومسيئة وأثرت عليها بشكلٍ سلبيٍ .
وتابعت قائلة أنها تسامح من ظلمها ومن تسبب في نشر هذه الاتهامات عنها ، مؤكدة على أنها لا تتمنى أن يصاب بهذا المرض لا عدو ولا صديق .
رد ع كل اتهام بقولو عندي مرض. pic.twitter.com/bPKNjDqN4B
— انجي خوري – Angie Khoury (@iAngieKhoury) November 30, 2019
وكانت أنجي خوري قد نشرت مؤخراً مجموعة من الصور الجديدة لها ، بدت خلالها وهي تتجول داخل أحياء العاصمة السورية دمشق مرتدية بيجاما ضيقة كشفت عن بعض المناطق في جسدها .