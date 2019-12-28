أمطار وثلوج في سوريا تستمر لأيام .. و منخفض أشد برودة يبدأ أولى أيام 2020

تتجدد الفعالية الجوية اليوم السبت إثر تأثر سوريا بامتداد منخفض جوي ماطر يتخلله تساقط للثلوج في المناطق المرتفعة.

ونقلت وكالة سانا عن مديرية الأرصاد الجوية اليوم ، أن الفعالية الجوية تتجدد في أغلب المناطق مع أمطار مصحوبة بالرعد أحيانا وغزيرة فوق المناطق الشمالية الغربية والوسطى والساحلية والقلمون .

منخفض مستمر

كما لفتت الأرصاد الجوية إلى أن المرتفعات الثلجية ستشهد هطل ثلجي فيما تكون الرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، ذكرت أنه لا استقرار عام على الأجواء حتى 6\1\2020 على الأقل والرياح ستؤثر على دول شرق المتوسط بشكل عام و سوريا و لبنان بشكل خاص.

وعن طقس اليوم السبت ، بينت الصفحة أنه يتشكل منخفض جوي غرب قبرص ناتج عن اندفاع كتلة قطبية شديدة البرودة ستتسبب بتساقط الأمطار على فترات في السواحل السورية وتمتد الأمطار لتشمل بعض من المناطق الداخلية .

إذ تكون الأمطار على فترات في الساحل السوري ، أما دمشق فتكون الأجواء غائمة جزئياً بشكل عام وأحياناً تصبح غائمة كلياً ماطرة خصوصاً بعد ساعات ظهر يوم السبت، بينما تكون فرص الأمطار غداً أضعف .

منخفض 2020 :

وتوقعت “هوى الشام” أن تتأثر سوريا بمنخفض جوي جديد اعتباراً من الأيام الأولى من العام الجديد 2020 يكون شديدة البرودة أكثر من المنخفض الحالي.