ألعاب القوى في سوريا تعود إلى المشاركة العربية رسمياً.. ما أهمية القرار ؟

سيعود اتحاد ألعاب القوى في سوريا ، إلى منظومة الاتحاد العربي للعبة كعضو أساسي، يحق له المشاركة والاستضافة لفعاليات بدءاً من 2020.

وجاء ذلك بقرار رسمي من الاتحاد العربي لألعاب القوى، بعد موافقة رئيس وأعضاء الاتحاد على عودة سوريا إلى المنظومة.

وأكد عماد سراج مدرب اللاعب السوري لألعاب القوى مجد الدين غزال، أن هذا القرار يصب في مصلحة الرياضيين السوريين.

وأضاف “سيتمكنون من المنافسة على مستوى عربي بعد أن كانت المنافسة على لقب مدينتهم وداخل بلدهم فقط”.

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وأكمل سراج “بعد عودتنا اليوم للمشاركة العربية فسنتمكن من الصعود تدريجيا في المشاركة من العربية إلى الآسيوية ومنها للعالمية”.

مراسلون – رياضة