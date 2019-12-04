أفضل 10 تطبيقات لعام 2019 حسب تصنيف غوغل

أصدرت شركة غوغل قائمة بأفضل التطبيقات لعام 2019 التي تم تحميلها على متجر “غوغل بلاي”.

حيث قسمت غوغل جائزتها إلى قسمين: الأول، اختيارات الجمهور، والثاني، اختيارات المحررين.

وحقق تطبيق غليتش فيديو إيفكتس” المركز المتجرأول في في فئة التطبيقات لاختيارات الجمهور.

فيما حصلت لعبة “كول أوف ديوتي” على جائزة أفضل لعبة وفقاً لاختيارات الجمهور.

وحصل فيلم “مارفل آفنجرز إيند غيم” على لقب أفضل تطبيق لفيلم.

كما حصل كتاب “حكايات مرعبة ترويها في الظلام” على لقب أفضل كتاب إلكتروني لعام 2019.

أما أفضل تطبيق في فئة المحررين، فكان تطبيق “آبلو” المتخصص في الترجمة الفورية لأي دردشة أو محادثة، وكتاب “هاري بوتر: اتحاد السحرة” حصل أيضاً على لقب أفضل كتاب إلكتروني.

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