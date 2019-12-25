أحمد الشريف يعود بأغنية جديدة ويكشف سرَّ الغياب ( فيديو )

خرج نجم الموسم الأول من برنامج ستار أكاديمي أحمد الشريف إلى الأضواء بعد سنواتٍ عدة من الغياب ، وكشف عن الأسباب التي دفعته إلى الابتعاد عن الجمهور واعتزال المجال الفني في السنوات التسع الماضية .

وجاء هذا في مقابلة أجريت معه ضمن برنامج trending ، وصرح أنه واجه بعض الظروف العائلية التي وجبَّ عليه مراعاتها وأجبرته على التوقف خاصة وأن عام 2011 كان مليئاً بالضغوط .

ولفت إلى أن الاستراحة أخذت وقتاً أطول مما توقع ، وأشار الشريف في تصريحه إلى أنه يعكفُّ حالياً على تصوير فيديو كليب لأجدد أغنياته التي يتحضر للعودة بها إلى الساحة الفنية .

وحصد تصريح أحمد الشريف الذي نشرته صفحة البرنامج عبر INSTAGRAM على تفاعل المتابعين الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بعودته إلى الساحة الفنية .