أحلام تسخر من أصالة نصري وترد بـ لله دُريِّ ( فيديو )

حسمت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل حول إمكانية وقوع مصالحة بينها وبين زميلتها النجمة السورية أصالة نصري ، عقبَّ الخلاف الكبير وحرب التصريحات المضادة التي شُنتّ بينهنَّ قبل أشهر عبر منصات التواصل الاجتماعي .

وقالت في لقاء متلفز عرض قبل فترة وجيزة لا تتعدى الأسبوعين أنها بحاجة إلى صداقات حقيقية وصادقة ، وأن أصالة بالنسبة إليها انتهت وتلفظت بها بالفرنسية .

مما استدعى رداً من زميلتها التي اختارت أن ترسل رسالة ساخرة لها من خلال الحفل الذي أحيته قبل أيام في السعودية ضمن موسم الرياض ، وقالت متلفظة بالإنكليزية أنا أعرف ، واستكملت قولها بـ أنا أعرف على غرار انتهت وهي نفسها ولكن بالفرنسية .

وتداول النشطاء على التطبيقات الاجتماعية مقطع الفيديو الخاص بالفنانة السورية ، ووصل إلى الفنانة أحلام التي لم تُستفز عند مشاهدته وعلقت عليه قائلة : ” لله دريِّ … من يومي ، معقول ؟! … حتى وهي على المسرح عم بتفكر فيني … ” .

يذكر أن الخلاف بين النجمتين تفجر قبل أشهر على خلفية مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد ، حيث تبادلتا تعليقات متضاربة انتهت بحظر الفنانة أحلام للفنانة السورية أصالة نصري .