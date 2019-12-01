أب سوري يختطف طفلته من إيطاليا لمدة عامين ويخبئها في دمشق

أقدم رجل سوري على اختطاف طفلته من زوجته الأجنبية وعمد إلى تخبئتها من دمشق لمدة عامين متتاليين ثم حاول الهرب بها إلى مكان آخر .

وذكرت وكالة الوكالة الإيطالية للأنباء (أنسا) أن والد الطفلة قام بخطفها من إيطاليا وجلبها إلى دمشق بمساعدة صديق له، في آب من عام 2017، عندما كانت في ال9 من العمر .

وبعد اختطاف الطفلة بأقل من شهر، التقت الأم الاكوادورية بزوجها في الأردن في محاولة لإقناعه بالعودة مع الطفلة، إلا أنه رفض .

ووعد الأب بإعادة الطفلة لأمها عدة مرات لكن لم يف بوعده ، إلا أنها تمكنت من العودة لحضن أمها بعد عملية وصفتها الشرطة الايطالية بالمعقدة .

وأوردت الصحيفة الإيطالية أن الطفلة التقت والدتها الاكوادورية بتاريخ الجمعة 29 من تشرين الثاني ، بعد أن غادر الأب والطفلة دمشق متجهين من مطار بيروت إلى فرانكفورت ثم إلى مدينة ميلان .

وهناك اقتيد الأب إلى المحكمة في القسم الجنائي حيث تم توجيه تهم للوالد بالاختطاف الدولي للأطفال، بينما حدد القاضي بقاء الطفلة مع أمها .

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