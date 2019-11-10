10 نجوم عرب سفراء لـ مونديال قطر 2022.. تعرف عليهم

اختارت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم ” مونديال قطر 2022″، عشرة سفراء جدد من نجوم الكرة العربية.
وضمت القائمة خمسة نجوم من قطر، واثنين من مصر، وسفيرا من العراق وآخر من الكويت وسفيرا من عمان:
من قطر: مبارك مصطفى، إبراهيم خلفان، عادل خميس، أحمد خليل، وخالد سلمان؛
مصر: محمد أبو تريكة ووائل جمعة.
العراق: يونس محمود، الكويت: بدر المطوع، سلطنة عمان: علي الحبسي.
وسبق أن تم اختيار كل من الإسباني تشافي هيرنانديز، والكاميروني صامويل إيتو، والبرازيلي كافو، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.
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وسيتم تقديم سفراء اللجنة العليا الجدد إلى المشجعين ووسائل الإعلام خلال مباراة افتتاح خليجي 24 بين قطر والعراق الثلاثاء.
مراسلون – رياضة