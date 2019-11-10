10 نجوم عرب سفراء لـ مونديال قطر 2022.. تعرف عليهم

رياضة
10 نجوم عرب سفراء لـ مونديال قطر 2022.. تعرف عليهم

اختارت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم ” مونديال قطر 2022″، عشرة سفراء جدد من نجوم الكرة العربية.

وضمت القائمة خمسة نجوم من قطر، واثنين من مصر، وسفيرا من العراق وآخر من الكويت وسفيرا من عمان:

من قطر: مبارك مصطفى، إبراهيم خلفان، عادل خميس، أحمد خليل، وخالد سلمان؛

مصر: محمد أبو تريكة ووائل جمعة.

العراق: يونس محمود، الكويت: بدر المطوع، سلطنة عمان: علي الحبسي.

وسبق أن تم اختيار كل من الإسباني تشافي هيرنانديز، والكاميروني صامويل إيتو، والبرازيلي كافو، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.

اقرأ أيضاً: نتائج تصفيات مونديال قطر 2022 حتى اليوم الخميس 5 أيلول

وسيتم تقديم سفراء اللجنة العليا الجدد إلى المشجعين ووسائل الإعلام خلال مباراة افتتاح خليجي 24 بين قطر والعراق الثلاثاء.

مراسلون – رياضة

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

مدرب منتخب سوريا يهدد لاعبيه في دبي

بالفيديو : منتخب سوريا يخسر أمام الإمارات في دورة دبي .. خطأ…

محمد صلاح يمازح مراسلة تلفزيونية بطريقة غريبة .. (فيديو)