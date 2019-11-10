يوتيوب يضيف ميزة جديدة تعود بالأرباح على أصحاب القنوات

أدخل يوتيوب ميزة جديدة إلى موقعه من شأنها أن تعود بالفائدة المادية أو كسب الأرباح لأصحاب القنوات والمدونين .

وتحدث خبراء تقنيون عن تلك الميزة والتي هي عبارة عن ميزة الملصقات الجديدة Super Stickers في اليوتيوب .

ميزة جديدة في يوتيوب :

ستتيح تلك الميزة لمستخدمي you tube أو بالأخص ستعطي الرسائل التي يبعثها المتابعون لأصحاب القنوات طابعا مميزا حيث سيصبح بإمكانهم استخدام الملصقات Stickers .

وسيكون بإمكان المدونين وأصحاب القنوات تحصيل ربح بشكل مشابه لميزة Super Chat التي ظهرت سابقا.

حيث أن تلك الستيكرات “الملصقات” التي سيتمن المتابع من إرسالها إلى صاحب القناة أثناء الدردشة ، مدفوعة الثمن وتعود قيمتها في النهاية إلى صاحب القناة.

الاشتراك بميزة يوتيوب الجديدة :

يمكن للمدونين وأصحاب القنوات في you tube الاشتراك في هذه الميزة والاستفادة من Super Stickers بطريقة مشابهة للاشتراك بميزة Super Chat.

فيفترض أن يمتلك صاحب القناة أو المدون، أكثر من 1000 مشترك في قناته وجميعهم في دول تدعم هذه الميزة .

وستشمل تلك الميزة Super Stickers قنوات تعنى بالرياضة والجمال والموسيقى والطعام وغيرها ، كما أن يوتيوب ستطلق 8 حزم مختلفة من تلك الملصقات منها متحركة ومنها عادية .

يذكر أن موقع مشاركة الفيديو “يوتيوب” YouTube ، أطلق الخميس الماضي، تصميم جديد للصفحة الرئيسية يأتي بمصغرات أكبر، وبالتالي مقاطع الفيديو الظاهرة على الصفحة الرئيسية أصبح أقل.

وبهذا التصميم، سيرى المستخدمون المزيد من المعلومات عن مقاطع الفيديو حيث بإمكان منشئي المحتوى استخدام عناوين أطول للمحتوى الذي ينشرونه ، وذلك بغية تزويد الناس بالمزيد من المعلومات عن مقاطع الفيديو من خلال النظرة الأولى، بدلاً من وضع مؤشر الفأرة فوق المقطع لإظهار المزيد من التفاصيل، أو النقر عليه.