ياسمين صبري تتألق بالأسود في كواليس جلسة تصوير جديدة ( فيديو )

خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة داخل أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة ، ونشرت عبر إحدى صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس الجلسة .

أطلت من خلاله وهي تتمايل بدلعٍ أمام عدسة الكاميرا حيث اعتمدت الظهور بفستانٍ ضيقٍ من اللون الأسود ، نسقته مع مكياج الوجه الصاخب smoky بينما صففت شعرها بطريقة الـ wavy .

يذكر أن ياسمين صبري تألقت في رمضان الماضي من خلال بطولتها المطلقة الأولى في مسلسل ” حكايتي ” والذي شارك في بطولته كل من ” وفاء عامر ، أحمد صلاح حسني ، هنادي مهنا ، أحمد بدير ” ، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج .

وكان اسم الفنانة المصرية أدرج مؤخراً ضمن مسابقة ” تي سي كاندلر ” عن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم لهذا العام لتكون بذلك الوجه العربي الوحيد في هذه المسابقة .