ياسمين صبري تُحير الجمهور بـ كلمة غزل ( صورة )

أحدثت الفنانة ياسمين صبري بلبلة في صفوف متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي ، إثر نشرها صورة لفنجانٍ من القهوة الجاهزة زُين وجهها بكلمة ” بحبك ” ، وذلك عبر حسابها الرسمي في Instagram .

فأثارت تساؤلات الرواد حول ارتباطها أو عيشها قصة حب جديدة ، وزعم البعض في تعليقاتهم أن الإجابة واضحة ولكن الفنانة تسعى إلى الحفاظ عن خصوصيتها بعدم الحديث عن حياتها العاطفية .

وكانت ياسمين صبري قد حذرت محبيها من وجود صفحات مزيفة تحمل اسمها على تطبيق ” فيس بوك ” ، ونشرت عبر خاصية story عبر حسابها الرسمي في Instagram ، قائلة : ” لا أملك حساباتٍ على الفيس بوك ” .

يذكر أن الفنانة المصرية تستعد لخوض سباق الدراما الرمضانية 2020 ، عبر مسلسل جديد لم تكشف عن تفاصيله حتى هذه الآن .