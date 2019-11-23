وكالة الفضاء الروسية : كوكبان خطيران يهددان الارض

رصدت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” خلال الثلاثة أشهر الأخيرة اثنين من الكويكبات الخطيرة التي تهدد الارض .

وأفادت وكالة الفضاء الروسية في بيان لها بأنه خلال الأعمال الدورية لمراقبة المجال الفضائي في المدار الثابت للأرض بتاريخ 6 نوفمبر ، تم رصد كويكب صغير لم يكن معروفا في السابق، وهو ثاني كويكب يرصده النظام خلال آخر 3 أشهر.

و أوضحت الوكالة بأن الكويكب الذي اكتشف يصل قطره إلى 10 – 15 متر، قريب من حجم نيزك تشيلابينسك الذي سقط على الارض في عام 2013.

كما تبين أن الكويكب المذكور يتواجد على مدار الأرض ، وتبلغ فترة دورانه 2.89 عام، ووصلت المسافة الصغرى بينه وبين الارض حتى 139 ألف كم.

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