وفاة عامل سوري في تركيا في حادث مؤلم .. التفاصيل

توفي عامل سوري إثر سقوط لوح مرمر عليه في المكان الذي يعمل به بمدينة إزمير جنوبي تركيا .

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الحادثة وقعت مساء الخميس في معمل لألواح المرمر في منطقة تورباله.

وأضافت أن قطعة “المرمر”، سقطت فوق العامل السوري (محمد العلي 22 عاماً)، وتم الاتصال بالإسعاف الذي قدم وأكد وفاة السوري.

وتم نقل جثة العامل السوري إلى العدل الطبي ، فيما علم أن جنازته سوف يتم نقلها إلى بلده سوريا .

يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 27 آخرين من الجنسية السورية جراء انقلاب شاحنة خلال ترحيلهم من تركيا إلى سوريا.

وتستضيف تركيا عدد من اللاجئين حول العالم تصل نسبة السوريين منهم إلى 63.4 % ، وهو ما يقارب الأربعة ملايين لاجئاً وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فيما رحلت أنقرة قسرا عدداً منهم إلى إدلب.

ويطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمزيد من الأموال من أوروبا لمساعدة بلاده في إيواء اللاجئين، معللاً ذلك بالأعداد الكبيرة التي تستضيفها بلاده.