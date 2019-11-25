وفاة رجل بمرض خطير تسببت به لعقة كلب

أدت لعقة كلب إلى وفاة رجل بسبب عدوى خطيرة انتقلت إليه من لعاب كلبه.

و أعلن الأطباء عن وفاة شخص يبلغ من العمر 63 عاماً ، بعد أن قضى أسبوعين في المشفى.

وكان الرجل يعاني من الالتهاب الرئوي والغرغرينا والحمى التي جعلت حرارته تبلغ 41 درجة مئوية، وبدأ الأطباء في العلاج الطبي.

حيث أصيب بما يعرف باسم سخامية عضة الكلب ، وهي بكتيريا تعايشية بشكل طبيعي في لثة الكلاب والقطط المريضة، وتنتقل عادة عن طريق العض أو اللعق أو حتى القرب من الحيوان الحامل لها.

فيما حاول الأطباء إنعاش قلبه ووضعه على أجهزة التنفس، لكنه توفي بعد 16 يوم من دخوله المستشفى.

وحسب الدراسة، فإن هذه البكتيريا نادرة، وتصيب شخص واحدا فقط من بين كل مليون ونصف، كما تتسبب في وفاة 28 إلى 31% من الحالات.

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