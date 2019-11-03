وفاة حلاق كريستيانو رونالدو بأحد الفنادق .. وماذا قال الدون ؟

توفي مصفف الشغر الخاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو ، عقب تعرضه للطعن عدة مرات في أحد الفنادق السويسرية.

وتم الكشف عن الجريمة عبر إحدى عاملات التنظيف في الفندق، التي عثرت على جثة مصفف الشعر بأحد الأسرة.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن الحلاق تعرض لعدة طعنات ما أدى إلى وفاته على الفور.

ويلقب حلاق كريستيانو رونالدو بـ “Caju”، وكان يعيش في زيوريخ منذ عامين، إلا أنه ينحدر من جزيرة ماديرا البرتغالية.

وسبق أن نشر مصفف الشعر وفنان المكياج، ريكاردو ماركيز فيريرا، صورة له رفقة رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود الصورة إلى عام 2015، حيث كان المصفف يضع لمساته الأخيرة على “اللوك” الجديد لرونالدو.

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وحتى الآن لم يصدر أي تعليق على القصة من قبل نجم يوفنتوس رونالدو.

مراسلون – رياضة