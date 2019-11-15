وصفات طبيعية لعلاج الحساسية في الوجه من بينها دهنه بالعسل

يصيب بعض الأشخاص أنواع ودرجات متفاوتة من الحساسية بمناطق متفرقة من الجسم، إلا أن أكثرها إزعاجاً تلك التي في الوجه.

ويكثر انتشار هذه المشكلة الجلدية عندما تكون البشرة من النوعية الحسّاسة التي تتعرض للتهيج بشكلٍ سريع نتيجة تطبيق بعض أنواع المراهم والكريمات، أو التعرض لأشعة الشمس مباشرةً، أو بفعل العوامل المناخية المتغيرة وغيرها من الأسباب الأخرى.

بالعسل الطبيعي.

أعراض الحساسية في الوجه

ظهور طفح جلدي على سطح البشرة.

انتشار ظهور الحبوب والبثور السطحية الصغيرة.

الشعور بوخزٍ في الجلد.

الشعور بالألم.

الحكة.

احمرار لون الجلد المصاب.

الأسباب المؤدية للإصابة بحساسية الوجه

العوامل الوراثية.

تناول بعض أنواع الأدوية عن طريق الفم.

استخدام مستحضرات أو منتجات العناية بالبشرة.

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية.

علاج الحساسية في الوجه بالعسل

يستخدم عسل النحل في علاج العديد من الأمراض أيرزها أمراض الحساسية وتهيج الجلد، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا والجراثيم، كما يعد من المواد الطبيعية المهدئة.

وطريقة استخدامه لعلاج حساسية الوجه من خلال وضع ملعقتين كبيرتين من عسل النحل الطبيعي في إناءٍ نظيف ونضيف إليه مقدار ملعقتين كبيرتين من مطحون القرفة.

نخلط المزيج بشكلٍ جيد ثم ندهن بشرة الوجه والعنق بكميةٍ مناسبة من الخليط الناتج، ويجب أن نتركه لمدة خمسة عشرة دقيقة بعد ذلك نقوم بغسله بالماء.

علاج الحساسية في الوجه بالوصفات الطبيعية

زيت جوز الهند:

نستخدم زيت جوز الهند في علاج حساسية الوجه عن طريق كمية مناسبة منه على المنطقة المصابة بالحساسية ويُفضل أن نضعه في المساء قبل الذهاب إلى النوم، وفي صباح اليوم التالي نقوم بغسله جيداً بالماء، ونكرر هذا العلاج بشكلٍ يومي لنحصل على النتيجة المرغوبة.

الحليب:

نضع كمية مناسبة من الحليب السائل في إناءٍ نظيف ثم نحضر قطعة من القطن الطبي ونقوم بغمسها في الحليب، وندهن بواسطتها الوجه ويُفضل أن نتركه لمدة تتراوح من خمسة دقائق إلى خمسة عشرة دقيقة، بعد ذلك نغسله بالماء الفاتر.

مطحون الشوفان:

نضع في وعاءٍ صغير كمية مناسبة من مطحون الشوفان، ثم نضيف إليه صفار بيضة واحدة ونخلط المكونات مع بعضها حتى تتشكل لدينا عجينة سهلة الفرد، نطبق العجينة على بشرة الوجه والمناطق المصابة بالحساسية ونتركها لمدة تتراوح من خمسة عشرة دقيقة إلى عشرين دقيقة بعد ذلك نغسل الوجه باستعمال الماء الفاتر.

زيت الصبار:

ندهن بشرة الوجه المصابة بالحساسية بكميةٍ مناسبة من زيت الصبار، ونتركه حتى يجف تماماً ثم نغسله باستعمال الماء الدافئ، ونكرر هذه العملية ثلاث مرات في اليوم كي نتخلص من الحساسية وتهيج البشرة.