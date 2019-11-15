وصفات حلويات باردة و سهلة التحضير في المنزل

تعتبر الحلويات الباردة ، حلويات سهلة التحضير والتي تعد من الأطباق اللذيذة والخفيفة والتي تتميز بمكوناتها البسيطة والمتواجدة بالمنزل، ويمكن تحضيرها بوقت قصير وتقديمها بأي وقت.

ويمكن تحضير العديد من الحلويات الباردة والتي تحضر على الموقد بدون اللجوء إلى الفرن، ومن هذا الأطباق كمثال بودنج البسكويت بالشوكولاتة و كريم كراميل بالبسكويت.

طريقة عمل حلويات بودنج البسكويت بالشوكولاتة

1- مقادير بودنج البسكويت بالشوكولاتة

باكيت من بسكويت الشاي.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من السكر البودرة.

بيضة متوسطة مخفوقة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

علبة من القشطة.

نصف كوب كبير من الشوكولاتة الذائبة للتزيين.

2- طريقة تحضير بودنج البسكويت بالشوكولاتة

ترص قطع بسكويت الشاي في صينية بشكل متناسق.

يوضع الحليب السائل في وعاء عميق ثم يضاف إليه الدقيق والسكر البودرة ويحرك جيداً حتى يذوب الدقيق تماماً.

تضاف البيضة المخفوقة وسكر الفانيليا وماء الزهر ثم يوضع المزيج على النار مع الإستمرار بالتحريك حتى يتماسك.

تضاف علبة القشطة ويحرك جيداً حتى تمتزج المكونات معاً ثم يوزع نصف مقدار المزيج فوق قطع البسكويت.

ترص قطع بسكويت أخرى ثم يسكب باقي كمية المزيج ثم توزع الشوكولاتة الذائبة عليها وتوضع في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك.

طريقة عمل حلويات كريم كراميل بالبسكويت

1- مقادير كريم كراميل بالبسكويت

مقادير البسكويت

كوب كبير من الحليب السائل.

باكيتان من بسكويت الشاي.

مقادير الحشو

كوب كبير من الحليب البودرة.

كوب كبير من القشطة.

نصف كوب كبير من السكر البودرة.

ربع كوب كبير من الزيت.

2- مقادير الكراميل

كوب كبير من الحليب السائل.

كوب كبير من القشطة.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

باكيتان من كريم كراميل.

3- طريقة تحضير كريم كراميل بالبسكويت

يغمس بسكويت الشاي في الحليب السائل ويترك حتى يتشرب قليلاً ثم ترص نصف كمية قطع البسكويت في طبق البايركس.

يقلب الحليب البودرة على النار حتى يصبح ذهبياً ثم يترك حتى يبرد.

يضاف إليه القشطة والسكر البودرة والزيت ويحرك جيداً ثم يوزع فوق قطع البسكويت.

ترص طبقة أخرى من البسكويت المغمس بالحليب ويترك جانباً.

يوضع الحليب السائل والقشطة والنسكافيه وبودرة الكريم الكراميل في وعاء على النار ويترك حتى يغلي ثم يوزع على طبقة البسكويت.

يوضع الوعاء في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك.