وزير الكهرباء السوري يزف بشرى سارة للسوريين

أكد وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي أنه لا يوجد حالياً تقنين في سوريا ولا توجد زيادة للأسعار سواء للمنزلي أم التجاري .

وجاء تصريح وزير الكهرباء خلال مناقشة لموازنة وزارته في لجنة الموازنة حيث أعلن عن دراسة إلى عام 2023 وتتضمن رفع توليد الكهرباء إلى 9 آلاف ميغاواط ، مبيناً أنه تم ربط الشبكة لتعود قوية كما كانت قبل الحرب .

وشدد خربوطلي على أن توافر الغاز سيتيح للمجموعات الكهربائية المتوقفة الإقلاع مجدداً، إذ يصل إلى الكهرباء 11.5 مليون م3 من الغاز يومياً وفي حال تم تشغيل المجموعات المتوقفة فالوزارة بحاجة إلى 18 مليون م3 غاز في الحد الأدنى.

من جهة أخرى ، كشف وزير الكهرباء عن دراسة بين سوريا و العراق و إيران للربط الثلاثي بينها لتعزيز وتبادل الطاقة الكهربائية ، مضيفاً بهذا الصدد أن هناك خط 400 كيلو فولط بطول 125 كيلو متراً يربط بين العراق وسوريا ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 4 أشهر.

وعن أهمية هذا الخط قال خربوطلي: “في حال كان هناك انقطاع كهرباء في سوريا فإنه من الممكن جلبها مباشرة من إيران عبر العراق وبالتالي يشكل ذلك قوة للكهرباء السورية”.

وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء، أكد وزير الكهرباء أنه لا يوجد زيادة للأسعار سواء للمنزلي أم التجاري ، متمنياً في نفس الوقت الترشيد في موضوع الكهرباء وخاصة في أوقات الذروة من 5 – 10 مساءً.