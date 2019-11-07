وزير الداخلية السوري : إصدار جواز سفر إلكتروني لا يمكن اختراقه العام القادم

أعلن وزير الداخلية محمد الرحمون عن قرب إصدار جواز سفر إلكتروني لا يمكن اختراقه بعد ورود عروض جديدة بهذا الصدد .

وخلال مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب لموازنة الوزارات ومن بينها وزارة الداخلية ، كشف رحمون وفق ما نقلت عنه “الوطن” أنه تم الإعلان منذ يومين ، عن عروض جديد لإصدار جواز السفر الإلكتروني بعدما أخفق العرض الأول .

وبين وزير الداخلية أنه لا بد من إنجاز جواز السفر الإلكتروني في العام القادم، مؤكداً أنه لا يمكن اختراقه بعد دراسة الأمور الفنية .

أما بخصوص موضوع تبديل البطاقات الشخصية ، فرأى رحمون أن يفضل تأجيل ذلك لما بعد تحرير كامل الأراضي السورية .

كما كشف أيضاً وزير الداخلية عن مشروع جديد ، وهو العنوان الرقمي حيث سيكون لكل مواطن رقم على غرار الرقم الوطني .

يذكر أنه منذ عام 2018 وإدارة الهجرة والجوازات تعمل على مشروع الحصول على جواز السفر من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من فرع المعلوماتية، وبينت الوزارة حينها أنه يتم انتظار إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني من مصرف سوريا المركزي لتسديد رسوم جواز السفر لإطلاق المشروع.