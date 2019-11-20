وزير الاتصالات يبشر السوريين .. تحسين خدمة الانترنت وشركات جديدة مستقبلاً

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وزير الاتصالات يبشر السوريين .. تحسين خدمة الانترنت وشركات جديدة مستقبلاً

وجه وزير الاتصالات والتقانة السوري إياد الخطيب بضرورة تحسين خدمة الاتصالات والانترنت منوّها إلى استعداد شركات جديدة لدخول سوق المنافسة .

وفي تصريح نقلته صحيفة ” الوطن ” أكد الخطيب خلال زيارته الى محافظة حماة ، أن قطاع الاتصالات في سوريا بُني على أسس علمية دقيقة .

كما توعد الوزير بمحاسبة المقصرين بعملهم وكل من يختلق حجج ومزاعم لعدم خدمة المواطنين على أكمل وجه .

واعتبر وزير الاتصالات أن المرحلة الحالية تتطلب عمل وفق الإمكانيات المتاحة للنهوض بعمل مؤسسة البريد أيضاً كي تكون قادرة على المنافسة .

ودعا أيضاً إلى مواكبة التطورات العالمية والانتقال من الخسارة إلى الربح، و أن تتميز مؤسسة الاتصالات بخدماتها.

أما عن خدمات الانترنت ، فشدد الوزير على ضرورة تحسينها وذلك استعداداً لدخول شركات خاصة بالعام 2022 منافسة للسورية للاتصالات ، وستقدم أفضل الخدمات للمواطنين.

وهنا طالب الوزير بالاعتماد على الشبكات والكوابل الضوئية و تقليص الاعتماد على النحاسية غير القادرة على مواكبة التطور بالاتصالات ولاسيما الانترنت، مبيناً أن الكابلات النحاسية المدفونة تحت الأرض لم تعد مقبولة للاستثمار.

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