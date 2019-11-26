وجدهما الإطفاء جثة تحتضن الأخرى.. حريق بمنزل شقيقتين سوريتين في تركيا (فيديو)

أسفر حريق اندلع في أحد منازل اسطنبول في تركيا ، عن وفاة فتاتين سوريتين إحداهما تبلغ عام واحد فقط حيث وجدهما الاطفاء جثة تحتضن الأخرى .

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية ، وقع الحادث في منزل لعائلة سورية بمنطقة باشاك شهير في العاشرة صباحاً .

وعن سبب الحريق ، ذكرت صحيفة “حرييت” التركية أن النيران نشبت بسبب “سخان كهربائي” في منزل بالطابق الأرضي لمبنى مكون من 3 طوابق في اسطنبول .

وبمجرد رؤية النيران والدخان ، اتصل الجيران بفرق الإطفاء التي قدمت وتمكنت من إطفاء الحريق.

وتسبب الحريق بخسائر مادية وبشرية ، حيث وجدت فرق الإطفاء داخل المنزل جثة لشابة تحتضن طفلة صغيرة، وقد فارقتا الحياة.

وبينت الصحيفة التركية أن الضحيتين فتاتين سوريتين هما روسيا خليل (16 عاماً) وشقيقتها إيفسلا (عام واحد فقط).

يذكر أنه يعيش في تركيا عدد كبير من اللاجئين السوريين وقد تعرضوا للكثير من الحوادث منها عن غير قصد كالحرائق و حوادث سير ، ومنها عن قصد مثل الطعن و إطلاق النار.