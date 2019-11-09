واتساب يطلق تحديثاً جديداً .. تعرف إليه

أعلن تطبيق واتساب الشهير عن طرحه تحديثاً جديداً لمستخدميه حول العالم.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن التحديث الجديد لـ واتساب سيسمح لأول مرة بعرض “معارض افتراضية” عبر تطبيقي واتسآب العادي و “واتسآب للأعمال”.

و يسمح التحديث الجديد لأي شركة إضافة المعلومات والسعر والوصف الخاص بالمنتج، ورمزه، في مكان واحد، يسهل على المستخدم تصفحه بصورة سلسة وسهلة.

ويستطيع المستخدم من خلال تحديث واتساب أن يرى معارض صور البضائع، حتى تظهر في الدردشة بصورة أسهل من دون الحاجة إلى زيارة موقع الويب الخاص بالشركة صاحبة المنتج.

فيما ذكرت شركة “واتس اب” بأن التحديث الجديد أصبح متاحاً عبر نظامي تشغيل “أندرويد”، و”آي أو إس” في العديد من دول العالم.

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