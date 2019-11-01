واتساب تكشف رسمياً عن ميزة جديدة.. قفل ببصمة الأصبع

أصبح اليوم بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية بنظام iOS ونظام أندرويد استخدام الدعم الكامل لبصمة الأصبع وبصمة الوجه عبر تطبيق واتساب .

وأعلنت شركة واتساب رسمياً عن دعم تطبيقها في أندرويد لبصمة الأصبع، وتحديدًا في نسخة 2.19.308 ، بعد أن كانت نسخة تجريبية قبل أسابيع.

ويمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال الانتقال الى الإعدادات ومن ثم الحساب وصولًا إلى تبويب الخصوصية، ومن هناك ستُلاحظ الخيار الجديد “قفل ببصمة الأصبع”، وكل ما عليه فعله هو الضغط عليه ومن ثم تأكيد بصمة إصبعك للتعامل مع التطبيق لاحقًا.

وتستطيع الحصول على النسخة الجديدة من واتساب عبر متجر جوجل بلاي.