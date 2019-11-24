وائل جسار يكشف تفاصيل أزمته بالمكسيك بعد ترحيله منها ( فيديو )

خرج الفنان وائل جسار عن صمته ورد على الأخبار المتداولة في حقه حول منعه من دخول المكسيك وإلغاء حفله هناك ، بسبب عدم امتلاكه فيزا .

ونفى جسار هذه الأنباء من خلال مقطع فيديو قصير شاركه عبر إحدى صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، وصف فيه هذه الأخبار بالشائعات .

وأكد على أنه يمتلك تأشيرة دخول “ تشنغن ” وهي سليمة مئة في المئة ولا يعلم الأسباب التي دفعت السلطات المكسيكية لعدم قبولها وترحيله من المطار .

يشار إلى أن الفنان وائل جسار احتفل مؤخراً بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال إطلاق مبادرة فنية و خيرية تسلط الضوء على أخلاق الرسول الكريم ، وتحمل المبادرة عنوان ” كلمة طيبة ” وتعاون فيها النجم اللبناني مع عبد الله منصور منشد فرقة ابن عربي المغربية .