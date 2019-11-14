هيفاء وهبي بـ ستايل جديد في كواليس أشباح أوروبا ( صور )

تستمر الفنانة هيفاء وهبي بتصوير دورها في فيلمها الجديد ” أشباح أوروبا ” الذي تشارك في بطولته إلى جانب عددٍ من نجوم الدراما المصرية ومن أبرزهم الفنان أحمد الفيشاوي وأروى جودة .

ويبدو أن النجمة اللبنانية لم ولن تستطيع أن تخفي حماسها لهذه التجربة السينمائية الجديدة ، إذ لا تكف عن مشاركة الجمهور بعضاً من اللحظات التي تعيشها برفقة أبطال العمل في كواليس التصوير .

ونشرت هيفاء عبر أحد حساباتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي ، صورة لها برفقة الممثل المصري مصطفى خاطر ظهرت خلالها بـ لوك جديد ومختلف اعتمدت فيه الشعر الأشقر القصير .

وعلقت عليها : ” اثنين من أشباح أوروبا … شبحنا الثالث يخطط لمصيبة ثانية في مكان ثانٍ ” .

يذكر أن هيفاء وهبي تتحضر لبطولة عملٍ دراميٍّ جديد من إنتاج شركة الصبّاح إخوان بعنوان ( أسود فاتح ) ، ويعد هذا العمل التعاون الأول الذي يجمع بينها وبين الشركة المنتجة .

وتدور قصة المسلسل بين مصر ولبنان ضمن إطارٍ اجتماعي ومن المتوقع عرض العمل ضمن موسم دراما رمضان 2020 ، والمسلسل من تأليف الكاتب أمين جمال و إخراج كريم العدل .