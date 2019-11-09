هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة في الهواء الطلق ( صورة )

شاركت الفنانة هيفاء وهبي المتابعين صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستقرام .

ظهرت فيها بإطلالة جذابة طغى عليها اللون الأبيض ، وبدت في الصورة وهي تجلس على سرير وضع في الهواء الطلق أول المساء ، وقد زيُن بأنوارٍ كثيرة ، وارتدت فستاناً طويلاً من الشيفون الشفاف الكاشف نسقت معه Boots بني اللون .

وأرفقت المنشور بتعليق مقتضب ، كتبت فيه : ” أجواء إيجابية للجميع ” .

يذكر أن هيفاء وهبي بدأت قبل أيام قليلة تصوير مشاهدها في فيلم ( أشباح أوروبا ) داخل أحد شوارع مدينة القاهرة على أن يتم تصوير باقي مشاهدها في إحدى الدول الأوروبية خلال الأيام المقبلة .

ويشارك الفنانة اللبنانية في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن المصري ومن أبرزهم أحمد الفيشاوي وأروى جودة ، قصة كريم فاروق ، وسيناريو وحوار أمين جمال وبدأ تصويره تحت إدارة المخرج محمد حماقي .