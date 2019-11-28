هيا مرعشلي حسناء بـ ابتسامةٍ زائفة ( صورة )

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هيا مرعشلي

شاركت الفنانة هيا مرعشلي الجمهور المتابع لها صورة جديدة ، بدت خلالها وهي تقف بهدوء مبتسمة في وجه عدسة الكاميرا ، و بأسلوب راقٍ بعيدٍ عن الابتذال على الرغم من أنها اتخذت وضعية وقوف غير محببة .

أطلت النجمة الشابة على الجمهور بوجهها البريء ومعانيها الطبيعية التي لم تشوبها مستحضرات التجميل ولا فلاتر التعديل ، وسرعان ما خطفت هيا تفاعل المتابعين الذين أشادوا بجمالها ونقائها ، متجاهلين التعليق الذي أرفقته بالمنشور والذي أعربت من خلاله عن أن ابتسامتها مجرد زيّفٍ قد ارتسم على وجهها .

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Fake smile 😊

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يشار إلى أن هيا مرعشلي تنافست خلال موسم دراما رمضان الفائت عبر بطولة ثلاثة أعمال هي : ” دقيقة صمت ” ، ” مسافة أمان ” ، عندما تشيخ الذئاب ” .

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