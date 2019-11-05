هيا مرعشلي تثير الجدل عبر إطلالتها بالـ بيجاما ( صور )

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هيا مرعشلي

تعتبر الفنانة هيا مرعشلي من أبرز الوجوه الشابة في الدراما السورية ، حيث أنها استطاعت أن تثبت نفسها وتفرض وجودها على الساحة الفنية نظراً لموهبتها الكبيرة وجرأتها في اختيار الأدوار التي تبرز قدراتها الإبداعية في التمثيل .

وتتميز هيا بجمالها الفريد وأسلوبها العصري في الظهور ، مما جعلها رمزاً للأناقة والجرأة عند بنات جيلها ، واليوم نشرت النجمة الشابة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

بدت خلالهم بإطلالة الـ بيجاما وهي الموضة العالمية الرائجة حالياً حيث تألقت بسروال ورديٍّ رياضي من قماش المخمل الشتوي ، ارتدت فوقه بلوز قصير كاشف من تدرجات اللون القرنفلي .

ونسقت مع ملابسها حذاءً رياضي أسود ، وأكملت ظهورها بـ حقيبة الـ Belt Bag التي وضعتها بشكل مائل ، بينما تركت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف .

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By @ronakabalan00 💕🐒

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يشار إلى أن هيا مرعشلي تنافست خلال موسم دراما رمضان الفائت عبر بطولة ثلاثة أعمال هي : ” دقيقة صمت ” ، ” مسافة أمان ” ، عندما تشيخ الذئاب ” .

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