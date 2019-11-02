هواوي تنسخ تصميماً من آبل وتطلق جهاز لوحي جديد

كشفت شركة هواوي عن جهاز لوحي جديد باسم “MatePad Pro” أشبه بنسخة “آيباد برو” سيتم إطلاقه قريباً في الأسواق.

وبحسب التسريبات ، جهاز هواوي الجديد يظهر وكأنه نسخة مشابهة من جهاز “آيباد برو” الذي أطلقته شركة آبل العام الماضي، باستثناء أن جهاز هواوي سيحمل ثقبًا في الشاشة يحتوي على كاميرا أمامية.

و يحتوي على كاميرا خلفية مرفقة مع فلاش في الجهة المعاكسة للكاميرا الأمامية، وشعار الشركة مرسومًا في وسط الجهة الخلفية.

كما يتميز تصميم الجهاز بوجود شاشة كاملة تقريبًا مع حواف قليلة بزوايا نصف دائرية وثقف في أعلى يسار الشاشة للكاميرا.

وللجهاز أيضاً قلم خاص بهواوي نفسها يتم تثبيته بجانب الجهاز على ما يبدو عن طريق آلية مغناطيسية، بجانب وجود لوحة مفاتيح يمكن تثبيتها لتحويل الجهاز إلى حاسب محمول صغير على طريقة آيباد برو.

ويتشابه الجهاز اللوحي الجديد من هواوي كثيراً مع جهاز آبل بالتصميم والاسم أيضاً ولم تعلن بعد عن موعد طرحه في الأسواق.