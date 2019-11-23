هل سيشارك نجم ليفربول محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو ؟

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن نجم ليفربول محمد صلاح ، قد يشارك مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأضافت أن المصري من المتوقع أن يغيب عن فريقه ليفربول، في بداية الموسم المقبل 2020-2021 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المنتخب المصري تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما توج ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل، خلال الفترة من 23 يوليو/تموز حتى الثامن من أغسطس/ آب.

وأوضحت تقارير مصرية أن الفرعون المصري يرغب في خوض غمار منافسات، أولمبياد طوكيو بعد لعبه في أولمبياد لندن 2012.

وأشار مدرب ليفربول يورغن كلوب إلى أن مشاركة صلاح في الأولمبياد، ستسبب مشاكل في المستقبل.

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وقال كلوب إنه: “يجب أن يتحدث مع صلاح بخصوص ذلك”.

مراسلون – رياضة