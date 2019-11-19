هل سيشارك عمر السومة في مباراة اعتزال ياسر القحطاني ؟

كشف نجم الهلال السعودي السابق، ياسر القحطاني، بأن نجم منتخب سوريا عمر السومة مهاجم أهلي جدة، سيشارك في مهرجان اعتزاله ضمن فريقه.

وستجري مباراة اعتزال ياسر القحطاني، مطلع الشهر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وقال القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “تويتر” “هداف من الطراز الأول.. يشرفني ويسعدني حضورك يا عقيد”.

ورد السوري الدولي عمر السومة، على تغريدة ياسر القحطاني بقوله “أتشرف يا الغالي”.

وسيكون ياسر القحطاني في مباراة اعتزاله ضمن فريقه “Y20″، الذي سيضم بعض النجوم العالميين أمام الهلال، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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ومن بين النجوم المشاركين في المباراة، السويدي ويلهامسون وطارق التايب، ولي يونغ ورادوي.

مراسلون – رياضة