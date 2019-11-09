هل سيشارك خالد المبيض وأحمد الأشقر مع منتخب سوريا في مباراة الصين والفلبيين؟

واصل منتخب سوريا لكرة القدم الأحد استعداداته، لمباراتي الصين والفليبين في ١٤ و١٩ الشهر الجاري، ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى المنتخب السوري تمريناً استشفائياً، في ملعب الفيحاء بإشراف المدير الفني فجر إبراهيم.

وغاب عن التدريبات خالد المبيض لتعرضه لوعكة صحية، منعته من الالتزام بالحصص التدريبية.

وقال المعالج الفيزيائي للمنتخب السوري: “أبلغني المبيض بأنه تعرضه لكريب حاد، وأرسل كتاب اعتذار عن الالتحاق مع المنتخب”.

وبالنسبة لأحمد الأشقر أوضح المصري أن اللاعب تعرض للإصابة، قبل نهاية مباراة فريقه الاتحاد مع جبلة.

وأضاف “تبين وجود تمزق في الثلث المتوسط لعضلة ربلة الساق، وهو بحاجة لراحة سلبية تمتد لأسبوعين منعا لتفاقم الإصابة”.

وبخصوص من سيكون بديل الأشقر، قال مدير المنتخب: “تم توجيه الدعوة للاعب مازن العيس والتحق بالبعثة”.

وحضر المران كل من: إبراهيم عالمة، خالد إبراهيم، أحمد الشيخ، أحمد الصالح، حسين جويد، عبدالله الشامي.

شاهد أيضاً: نجم منتخب سوريا أحمد الصالح يرفع كأس الاتحاد الآسيوي مع العهد

مؤيد العجان، خالد كرداوغلي، ورد السلامة، يوسف محمد، محمد المرمور، كامل حميشة، أسامة أومري، مارديك مردكيان، عمر السومة.

مراسلون – رياضة