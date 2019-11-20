هل سيجدد الاتحاد الرياضي العام عقد مدرب منتخب سوريا فجر إبراهيم ؟ موفق جمعة يجيب

أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام السوري موفق جمعة أنه سيتم التجديد لمدرب منتخب سوريا فجر إبراهيم، والذي ينتهي عقده ببداية الشهر الثاني من العام القادم.

وأكد جمعة أن قرار التجديد للمدرب فجر إبراهيم، لن يتأثر بانتخابات اتحاد كرة القدم السوري.

وكان المنتخب السوري تغلب الفلبين بهدف نظيف، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل هدف سوريا ورد السلامة في الدقيقة 23 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب راشد.

وعزز “نسور قاسيون” صدارتهم للمجموعة الأولى، بوصولهم إلى 15 نقطة بعد خمسة انتصارات من خمس مباريات.

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في حين بقي منتخب الفلبين في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الصين الثاني، ولكل منهما 7 نقاط.

مراسلون – رياضة