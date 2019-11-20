هل تزوج كريستيانو رونالدو من جورجيبنا في المغرب؟

رياضة
هل تزوج كريستيانو رونالدو من جورجيبنا في المغرب؟

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، دخل قفص الزوجية مع صديقته جورجينا رودريغيز، ولكن بشكلٍ سري.

وأكدت مجلة “نوفيلا 2000” الإيطالية أن الدون تزوج من جورجينا بشكل سري، وأقيم حفل الزفاف بالمغرب في أغسطس/آب الماضي.

في حين قالت صحيفة “توتو سبورت”: “كريستيانو رونالدو تزوج، قام بحفل زفاف سري في المغرب”.

وأضافت الصحيفة “حفل الزفاف كان سريا للغاية عندما قام النجم البرتغالي بزيارة المغرب لمعرفة أين وصلت أشغال بناء فندقه، بمدينة مراكش”.

وأكدت “توتو سبورت”، أن والدة رونالدو قد تكون ربما من بين الأسباب، كونها غيورة للغاية على ابنها.

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وجورجينا ابنة الـ 25 عاما، هي أم الطفل الرابع (ألانا)، التي ولدت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017.

مراسلون – رياضة

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