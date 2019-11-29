هذا ما يحدث لجسمك عند ابتلاع العلكة

كشف باحثون عن مدى خطورة ابتلاع العلكة بعد مضغها الأمر الذي كانت أمهاتنا تنهينا عن فعله في الصغر.

وأوضح الباحثون بأن المعدة مصممة لهضم الطعام فقط ، وبالتالي لن تتمكن من هضم العلكة وستتحرك من خلال الجهاز الهضمي وتخرج، لذلك لا داعي للقلق.

و لكن نصح العلماء بمنع الأطفال من بلعها فقد تقوم العلكة بسد الأمعاء والمريء وخاصة عند الأطفال، وهي حالات نادرة.

كما ذكر العلماء بأن مضغ العلكة بعد كل وجبة لمدة 10-15 دقيقة سيساعد الحفاظ على أسنان صحية وعلى سلامة عضلات المضغ.

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