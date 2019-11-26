هذا النوع من السجائر يسبب العقم للرجال ينصح بتجنبه

من المعروف جداً أن السجائر تضر بالجسم، بما في ذلك الجهاز التناسلي وقد تسبب العقم أحياناً وخاصة للرجال .

فمع أي استخدام للنيكوتين، تتأثر نوعية الحيوانات المنوية سلباً، ناهيك عن صحة الأوعية الدموية وغيرها من المشاكل التي يمكن أن تزيد من نسبة العقم.

السجائر الإلكترونية و العقم :

ما هي السجائر الإلكترونية؟

تنطوي السجائر الإلكترونية على استنشاق وزفير البخار الناتج عن السجائر الإلكترونية أو أي جهاز مشابه.

السجائر الإلكترونية عبارة عن أنظمة إلكترونية لتوصيل النيكوتين تحتوي فيها الخرطوشة على النيكوتين والبروبيلين غليكول وبطارية.

عند الاستنشاق، يتم تسخين البخاخة وتحويل السائل إلى بخار يخرج من القطعة التي يتمّ إدخالها في الفم.

هل تسبب السجائر الالكترونية العقم ؟

بالإضافة إلى النيكوتين، توجد آثار للسموم الأخرى في السجائر الإلكترونية، وبعضها مدرج في قائمة Prop 65 في كاليفورنيا، وهي قائمة بالمواد الكيميائية المعروفة بأنها تسبب مشاكل إنجابية وصحية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت دراسة أجراها علماء من جامعة هونغ كونغ قامت بتحليل 13 نوعاً مختلفاً من الأجهزة وجود مواد كيميائية ضارة بما في ذلك الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات PAHs وهي من المواد المسرطنة المعروفة والتي تعتبر خطرة على الصحة الإنجابية.

ووفقاً لبعض الباحثين من جامعة كوليدج لندن UCLحول السجائر الإلكترونية والخصوبة، وجدوا أنه بالإضافة إلى النيكوتين والمواد المضافة، فإن مادتي البروبيلين غليكول والغليسرين النباتي يمكن أن يؤثران على الحيوانات المنوية، ويعملان على تقليل الخصوبة إلى حد كبير.

فهاتين المادتين الكيميائيتين تعملان على قتل الخلايا في الخصيتين وتؤثران سلباً على حركة الحيوانات المنوية أيضاً.

بعض النصائح لتحسين الخصوبة

– من المهم اتباع النظام الغذائي الصحي والخالي من الدهون والسكريات، لذلك، لا بدّ من أن تقوموا بإدراج الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كالفواكه والخضار والتركيز على البروتينات.

– كما ومن الضروري ممارسة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية في الجسم، وتجنبكم المشاكل المرتبطة بضعف الانتصاب.

– ومن المهم ايضاً تجنب التدخين بكافة أنواعه، والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة واستشارة الطبيب المختص.