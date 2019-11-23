هدية خاصة من كريستيانو رونالدو لـ نادي كرة قدم في تونس

قدم مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو هدية خاصة، إلى النادي الإفريقي التونسي بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت إذاعة “موزاييك” إن: “الهدية تتمثل في قميص موقع من النجم البرتغالي، الذي انخرط في حملة الدعم للنادي الذي يعاني من ازمة مالية”.

وأضافت “أرسل رونالدو قميص كتب عليه “مساندة للنادي الإفريقي” بهدف بيعه في المزاد العلني لفائدة الحساب المفتوح لفض نزاعات الفريق”.

ووصل القميص إلى العاصمة الفرنسية باريس، وستسلمه إدارة النادي التونسي يوم الاثنين القادم.

وتقوم جماهير الإفريقي حملة تبرع للنادي، تحت عنوان “مليون دينار في يوم واحد”، لدعم الفريق بأزمته المالية.

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ووصلت قيمة التبرعات إلى مليون و146 ألف دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى مبالغ مالية كبيرة.

مراسلون – رياضة