هدف بطريقة عالمية من وسط الملعب يقطع 60 متراً ..(فيديو)

شهد الدوري الإيرلندي الشمالي الممتاز لكرة القدم، تسجيل هدف خارق خلال الجولة الخامسة عشرة من البطولة.

وتمكن مدافع نادي “كليفتونفيل”، كونور مكديرموت، من إحراز هدفٍ في شباك “وارين بوينت تاون”.

وفي الدقيقة الخامسة والعشرين من زمن اللقاء، كان حارس مرمى “وارين بوينت تاون”، واستغل مكديرموت كونور الموقف، وسدد كرة من نصف الملعب سكنت شباك “تاون”.

وانتهت المباراة باكتساح فريق كليفتونفيل لمنافسه “وارين بوينت تاون”، برباعية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع كليفتونفيل رصيده إلى 34 نقطة، محتلاً المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة خلف المتصدر “كولرين إف سي”.

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في المقابل بقي وارن بوينت تاون، في قاع الترتيب، برصيد ثلاث نقاط فقط.

مراسلون – رياضة

Conor McDermott will be gutted the nominees for the 2019 Puskas Award are already in 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/f99TNXCTq4 — Metro Sport (@Metro_Sport) November 9, 2019