هاتريك من كريستيانو رونالدو يقرب البرتغال من أمم أوروبا .. (فيديو)

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قيادة منتخب بلاده، لسحق ضيفه الليتواني (6-0)، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وسجل مهاجم يوفنتوس “هاتريك” في الدقائق (7، 22، 65)، ليصبح على بُعد هدفين من الوصول إلى هدفه رقم 100 مع البرتغال.

وأحرز باقي أهداف البرتغال كل من لويس ميغيل ألفونسو، وغونسالو باسيينسيا، وبرناردو سيلفا، في الدقائق (52، 56، 63).

وبهذا الفوز رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 14 نقطة، في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية.

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كما فازت صربيا على لوكسمبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نفس المجموعة.

وبات مطلوباً من البرتغال الفوز لوكسمبورغ في الجولة الأخيرة، لضمان التأهل رسميا للنهائيات.

مراسلون – رياضة

🏆 Portugal 🇵🇹 vs Lithuania 🇱🇹 | CRISTIANO RONALDO PROVES HATERS WRONG AFTER SCORING A HAT-TRICK FOR PORTUGAL. SOMETHING LIONEL MESSI CAN HARDLY DO FOR

ARGENTINA. pic.twitter.com/GRosGfB64o — D9INE (@D9INE_XF) November 14, 2019