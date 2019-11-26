نوال الزغبي تنشر أول صورة جريئة لها … كيف بدت ؟!

فوجئ متابعو الفنانة نوال الزغبي بنشرها صورة جريئة لها من داخل غرفة نومها ، بدت خلالها وهي تستلقي على السرير وتلتقط الصورة لنفسها على طريقة الـ سيلفي .

لم تتخطى نوال الحدود كما قال البعض ، فقد ظهرت في الصورة بشكلٍ محترم وبعيدٍ عن الابتذال الذي أصبح يخيّم على منصات التواصل الاجتماعي .

ما زالت الفنانة الذهبية تحافظ على أنوثتها وأناقتها ورقيها بعيداً عن التكلف والإغراء ، ولم تنجرف في لحظة ضعفٍ ولم تواكب موضة العريّ التي أصبحت وسيلة الشهرة لبعض متسلقات الفن ومن يرغبنّ في إعادة وهج ووميض الأضواء إليهنّ .

حازت الصورة على إعجاب وتفاعل محبيّ نوال الزغبي الذين يتابعونها بشغفٍ راقٍ بعيدٍ عن التملّق والمغالاة ، والذين يحرصون على دعمها دائماً باحترامٍ يليق بفنها ومسيرتها الحافلة بالنجاح والتألق والتي خولتها أن تستحوذ على لقبّ الفنانة الذهبية .